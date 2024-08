Mancava solo l’ufficialità e adesso è arrivata: la Cremonese ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dall’Hellas Verona il calciatore Federico Ceccherini.

Nato a Livorno l’11 maggio 1992, cresce nelle giovanili degli amaranto e con loro vive le sue prime 4 stagioni da professionista, conquistando la promozione in Serie A nel 2013 per poi militare un anno in massima serie e due in cadetteria raccogliendo 128 presenze complessive. Tra il 2016 e il 2018 veste la maglia del Crotone, contribuendo alla storica salvezza dei calabresi alla prima apparizione in Serie A, e in seguito passa alla Fiorentina. Con i viola raccoglie 37 presenze in due stagioni tra campionato e Coppa Italia prima di trasferirsi all’Hellas Verona, con cui gioca 84 partite dal 2020 al 2023 per poi passare in prestito al Karagumruk, nella massima serie turca. In totale vanta 218 presenze in Serie A e 86 in Serie B.

Il difensore, che ha scelto la maglia numero 23, sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2026.

