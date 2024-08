Non si ferma l’attività di contrasto alla vendita e all’uso di droghe in provincia di Cremona che ha consentito di portare a termine una nuova operazione di servizio con il sequestro di droga e l’arresto di due persone. Infatti, la mattina di venerdì 30 agosto i Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio hanno arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un uomo, con precedenti di polizia a carico, e una donna, conviventi, trovati in possesso di cinque piante di canapa indiana e di quasi un chilo di marijuana a Corte Dè Frati

Quella mattina, poco prima delle 13.00, i militari della Stazione si sono presentati a casa della coppia, avendo modo di ritenere che fosse custodito dello stupefacente. Nell’abitazione hanno trovato i due interessati e hanno iniziato la perquisizione della casa e di alcuni locali di pertinenza dell’abitazione, trovando nelle varie stanze numerose buste in cellophane e dei barattoli di vetro pieni di marijuana, per un peso complessivo di circa un chilo.

Inoltre, in un piccolo terreno a loro in uso e adiacente alla casa sono state trovate cinque piante di canapa indiana di altezza compresa tra i 2 e i 2,5 metri che venivano coltivate da loro. Tutto è stato posto sotto sequestro e la coppia è stata dichiarata in arresto per coltivazione e detenzione di stupefacente. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesadell’udienza di convalida svolta la mattina del 31 agosto e conclusa con la convalida dell’atto, la loro sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la loro abitazione e il rinvio dell’udienza al prossimo 18 ottobre 2024.

