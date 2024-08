Tra concorsi non ancora conclusi, ricorsi e incertezze varie, anche quest’anno la partenza della scuola presenta non poche difficoltà, a cominciare dalla mancanza dei dirigenti: sono nove le posizioni vacanti in provincia di Cremona, in altrettanti istituti, che sono stati assegnati a dei reggenti. In città si tratta dell’istituto Agrario Stanga, che verrà diretto pro tempore dalla professoressa Roberta Di Paolantonio e del liceo Anguissola, che sarà sotto la guida del prof. Daniele Carlo Pitturelli. Reggenza anche a sette istituti comprensivi del territorio: Crema Due, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Montodine, Offanengo, Pizzighettone e Soncino.

Un concorso avrebbe dovuto sopperire alle carenze, ma è stato bloccato da una serie di ricorsi. Indetto anche il concorso per dsga ovvero Direttore dei servizi generali e amministrativi, per 300 posti in tutta la Lombardia. A Cremona ne arriveranno almeno 15, che dovrebbero essere assegnati in questi giorni.

Per quanto riguarda i docenti non è ancora stata pubblicata la graduatoria definitiva. Anche qui ci sono ritardi nello svolgimento dei concorsi. Quindi la scuola partirà in molti casi con i supplenti, che poi entro l’anno dovranno lasciare per far posto agli aventi diritto, ovvero a chi vince il concorso. Con tanti saluti alla continuità didattica. Nell’intervista, Alba Filomena Caridi, segretaria Flc Scuola Cgil Cremona, ribadisce che anche quest’anno i problemi restano quelli di sempre.

Il servizio di Giovanni Palisto

