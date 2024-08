Poche ore a Sassuolo-Cremonese, quarta giornata di campionato e sfida già delicata per il peso dell’avversario e per la classifica. I grigiorossi arrivano al match con 3 punti raccolti in tre partite, 5 sono invece quelli conquistati dagli emiliani, che, oltre alla vittoria sul Cesena, hanno pareggiato contro Catanzaro e Bari in trasferta.

I neroverdi, dopo un’ampia parentesi in Serie A, tornano a disputare il campionato cadetto. Un’estate vissuta nell’incertezza, visti i tanti big richiesti sul mercato. La maggior parte di questi però sono rimasti a disposizione di mister Fabio Grosso, allenatore navigato in Serie B, che due stagioni fa riuscì a conquistare la promozione nella massima serie sulla panchina del Frosinone.

Il tecnico, che da giocatore ha conquistato un mondiale con la Nazionale recitando un ruolo da protagonista, predilige un gioco fluido, con scambi stretti e attacco alla profondità. Il modulo prediletto è il 4-3-2-1, con tanti intrepreti di qualità. Sono rimasti infatti a Reggio Emilia giocatori di livello, come Boloca, metronomo in mezzo al campo, Thorsvedt, mezzala o trequartista che “vede” la porta, e Mulattieri, punta di diamante dell’attacco emiliano.

I precedenti

Cremonese e Sassuolo si sono affrontate 10 volte nella storia, ma quella di sabato sarà la prima sfida in Serie B: il bilancio è in perfetta parità, con 4 successi per parte e 2 pareggi. Gli ultimi precedenti risalgono alla stagione 2022-23, in Serie A: 0-0 allo “Zini” nella quinta giornata e 3-2 a Reggio Emilia nella venticinquesima.

Curiosità

Sassuolo e Cremonese si sfideranno in Serie B per la prima volta nella loro storia; dall’inizio degli anni 2000, sono stati 10 i confronti tra le due formazioni nei campionati professionistici: otto tra Lega Pro/Serie C e due in Serie A. In queste sfide il bilancio è perfettamente in equilibrio con quattro successi per parte e due pareggi.

Dopo il successo interno per 3-2 del 6 marzo 2023 in Serie A, il Sassuolo potrebbe registrare due successi consecutivi in campionato contro la Cremonese per la prima volta dall’inizio degli anni 2000.

Dall’inizio degli anni 2000, Sassuolo e Cremonese non hanno mai pareggiato alcun match in campionato in casa dei neroverdi: tre vittorie per la formazione emiliana e due per quella lombarda nel periodo.

Il Sassuolo ha perso solo una delle ultime 24 partite casalinghe (17V, 6N) di Serie B: quella per 0-2 contro il Grosseto del marzo 2013; inoltre, tra le squadre che contano più di un match disputato nel campionato cadetto dalla stagione 2012/13 in avanti, quella neroverde è la compagine che vanta la percentuale di successi interni più alta (68% – 15/22).

Solo la Sampdoria (62) ha subito più tiri totali rispetto al Sassuolo (57) in questa Serie B; di contro la Cremonese ha concesso 29 tentativi agli avversari, di più solo rispetto a Südtirol (27) e Cosenza (25).

In questa Serie B, il Sassuolo ha segnato il 75% dei suoi gol nel corso del primo tempo (3/4), nessuna compagine registra una percentuale superiore (75% anche per la Juve Stabia); la Cremonese invece è una delle sole quattro formazioni (insieme a Brescia, Catanzaro e Palermo) ancora a caccia della prima marcatura nel corso delle prime frazioni.

Samuele Mulattieri ha preso parte a reti in ognuna delle ultime due gare interne disputate in Serie B (gol col Frosinone nell’aprile 2023 e assist col Sassuolo alla seconda giornata contro il Cesena) e potrebbe arrivare a tre gare casalinghe di fila con coinvolgimenti in gol nel torneo per la prima volta da dicembre 2022-marzo 2023 (serie di cinque, col Frosinone).

Tra i difensori che hanno preso parte ad almeno sette gol dall’inizio della passata stagione nei cinque principali campionati europei e rispettive seconde divisioni, soltanto Tom Rothe (11, 4G+7A – 2004) è più giovane di Edoardo Pieragnolo (sette, 4G+3A – 2003).

Franco Vázquez ha preso parte a 47 gol (di cui 29 reti e 18 assist) nelle ultime quattro stagioni di Serie B (dal 2021/22): meno soltanto di Joel Pohjanpalo (52) e Massimo Coda (64) nel periodo; il giocatore della Cremonese ha già segnato un gol contro il Sassuolo in campionato in carriera nell’ultimo precedente contro i neroverdi in Serie A nel febbraio 2016, quando vestiva la maglia del Palermo.

© Riproduzione riservata