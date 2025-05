Ventiquattro anni di matrimonio, poi la rottura: lei, dopo essere stata ospite di una casa rifugio, ha voluto riprovarci, ma non è andata bene. Nel febbraio del 2023 la relazione si è chiusa e la donna ha poi trovato un altro compagno, scatenando la rabbia e la gelosia del suo ex marito.

L’uomo, Marco (nome di fantasia), 51 anni, è a processo per stalking, ma rischia anche un’imputazione per estorsione, in quanto avrebbe minacciato l’attuale compagno dell’ex moglie per farsi consegnare dei soldi.

Vittima, Lucia (nome di fantasia), 48 anni, seguita in macchina, sotto casa, cercata sul luogo di lavoro, minacciata di morte, strattonata e colpita con un pugno al volto. Attualmente l’imputato, assistito dall’avvocato Paolo Rossi, è in carcere. Contro di lui, l’ex moglie si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Elena Guerreschi.

“Lui era geloso e beveva“, ha raccontato la vittima, che ha testimoniato dietro un paravento per non incrociare lo sguardo del suo ex, seduto in aula accanto al suo legale. “Mi annientava come persona“, ha riferito lei, “diceva che non valevo niente e che senza di lui non potevo aspirare a nulla”. E poi gli insulti e le minacce di morte: “Ti uccido. Anche se finisco in carcere non farò vivere bene neanche te“. Insulti anche sui social, dove la donna l’aveva bloccato. “Mi hai rovinato”, le diceva, “con le tue denunce ho 400 euro da pagare all’avvocato, quando uscirò ti farò tanto di quel male…”.

Minacce anche all’attuale compagno di Lucia, al quale Marco aveva chiesto dei soldi perchè rimasto senza casa. “Glieli ho dati”, ha riferito in aula l’ex compagno, “perchè altrimenti sarebbe andato a cercarli da lei. Gli ho fatto un bonifico di 400 euro”. “Ricordati che ti faccio del male, te lo faccio veramente”, aveva detto l’imputato al compagno della sua ex moglie.

Altri testimoni saranno sentiti nell’udienza del prossimo 26 giugno.

Sara Pizzorni

