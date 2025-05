Le auto storiche tornano a rombare nel cremonese in attesa del passaggio della 1000 Miglia del prossimo giugno. Sabato 24 maggio si svolgerà la ventitreesima edizione di Campagne e Cascine valevole per il trofeo nazionale regolarità Acisport. La competizione, definita dagli addetti ai lavori, “l’università della regolarità”, si presenta con un percorso rinnovato che toccherà la parte settetrionale della provincia con un percorso triangolare delimitato dal Po, Oglio e Adda.

La gara, come specificato dagli organizzatori della scuderia 3T, va oltre l ‘aspetto sportivo, in quanto tende a valorizzare il territorio cremonese e il suo patrimonio economico culturale rappresentato dalle cascine che anche quest’ anno saranno attraversate dagli equipaggi concorrenti. Il programma prevede che dopo la partenza alle ore 11,00 dal piazzale Azzurri d’ Italia gli equipaggi raggiungeranno Paderno Ponchielli per un primo controllo timbro, arrivando poi a Farfengo dove è previsto un primo controllo orario. Dopo una breve sosta per assaggiare le specialità a base di latte di bufala dell’ azienda Caffi, gli equipaggi proseguiranno verso nord in direzione Santa Maria dei Sabbioni, Trigolo, Cumignano sul Naviglio, Genivolta, Azzanello, Bordolano, Casalbuttano, dove è previsto un controllo timbro per raggiungere ancora Farfengo per il secondo controllo orario.

Da Farfengo dopo una breve sosta dissetante le vetture faranno ritorno a Cremona passando per Formigara (terzo controllo timbro), Tencara di Pizzighettone da dove affronteranno una serie di prove dislocate lungo il canale navigabile raggiungendo poi Crotta d’ Adda, Acquanegra Cremonese, Sesto, affrontando prove lungo la campagna Cremonese. Quest’ anno gli appassionati potranno seguire da vicino la gara in quanto le prime e le ultime prove si svolgeranno lungo la pista ciclistica adiacente la piscina comunale. Queste ultime saranno valevoli per il trofeo città di Cremona che assieme ai comuni di Paderno Ponchielli, Formigara, Casalbuttano ed Uniti patrocinano la gara.

Programma

Sabato 24 maggio

Ore 7,00 – 9,30 verifiche tecnico sportive presso Urban Wild Theatre Piazza Azzurri d’ Italia

Ore 11,00 partenza primo equipaggio Piazza Azzurri d’Italia

Ore 12,15 arrivo primo equipaggio a Farfengo azienda Bufalizie

Ore 13,00 Partenza da Farfengo

Ore15,15 2° arrivo a Farfengo

Ore17,15 arrivo primo equipaggio Cremona piazzale Azzurri d’ Italia

