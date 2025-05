Si chiama “Fuori tutti” l’esposizione inaugurata giovedì sera all’ Antichità Mascarini di via Torriani. Una mostra speciale, in collaborazione con ASST Cremona. Esposte oltre 80 opere pittoriche nate nell’Atelier dell’ex Ospedale Psichiatrico di Cremona, attivo dal 1981 e tuttora vivo all’interno del Centro Diurno.

“Per l’Asst di Cremona l’esposizione Fuori tutti è prima di tutto un gesto di libertà dedicato alla salute mentale e alle persone; al loro diritto di esprimersi al di là della malattia e nonostante la sofferenza” ha detto il direttore generale Belleri “Ottanta opere pittoriche che raccontano di esperienze vissute, emozioni e tormenti in relazione con la realtà. Ogni dipinto può essere inteso come una scoperta di qualcosa che ci somiglia, come una possibilità di comunicare ed entrare in contatto con gli altri e con il mondo. La mostra è soprattutto un modo per ricordare un passato fatto di muri che negavano la dignità e celebrare la lungimiranza di Franco Basaglia, che nel 1978 con la legge 180 ha avviato il processo di chiusura dei manicomi. Un inno alla rivoluzione di Marco Cavallo, di tutti gli operatori e dei pazienti che negli anni hanno perseguito e ripetuto migliaia di volte quel «gesto di libertà» attraverso il riconoscimento dell’identità perduta e ritrovata, la cura e l’arte. E anche un omaggio a Franco Basaglia e alla rivoluzione culturale che ha abbattuto i muri della reclusione psichiatrica per aprire spazi di umanità, arte e relazione.