Buon compleanno Amilcare Ponchielli. 190° anni fa nasceva il grande compositore padernese, tra i più prolifici autori classici di musica originale per Banda Musicale.

E ad omaggiare Ponchielli, il Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane, in collaborazione con le Federazioni aderenti, dal 2020 ha avviato un lavoro di recupero, salvaguardia, digitalizzazione e trascrizione per organico originale e moderno di tutta la sua produzione per Fiati.

Sabato sera è andato in scena il primo di tre eventi culturali e musicali davanti alla Chiesa Parrocchiale di S. Dalmazio a Paderno Ponchielli (comune che assunse il nome attuale nel 1950 in onore del compositore Amilcare Ponchielli, qui nato nel 1834).

Un’occasione per presentare il Progetto Ponchielli, con Raffaella Barbierato, Direttore della Biblioteca Statale di Cremona, Pietro Zappalà della Facoltà di Musicologia dell’Università di Pavia, Emiliano Gusperti, curatore delle trascrizioni e Giorgio Zanolini, Coordinatore nazionale del Tavolo Permanente.

La parte musicale con la prestigiosa “FilHarmonia Chamber Winds” diretta dal M° Denis

Salvini, ha emozionato il pubblico con alcuni brani riscoperti.

È solo l’inizio di una serie di eventi dedicati ad Amilcare Ponchielli che porteranno il suo territorio padernese e non solo, a riconnettersi con la maestria di uno dei suoi più grandi compositori

