Primo caso di infezione umana da West Nile Virus in provincia di Cremona: il dato emerge dal bollettino settimanale pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità proprio in queste ore, secondo cui si tratta di un portatore asintomatico del virus, individuato in quanto donatore di sangue. Rispetto allo scorso anno, la diffusione del virus è piuttosto in ritardo, probabilmente anche a causa di un avvio della stagione estiva piuttosto incerto: nel 2023 il primo contagio umano si era presentato alla fine di luglio.

Complessivamente sono 61 i nuovi casi umani di West Nile Virus segnalati tra il 22 e il 28 agosto, segno che il virus sta ora iniziando a diffondersi più velocemente. Dall’inizio di maggio 2024, sono stati segnalati in Italia 232 casi confermati di infezione da West Nile Virus nell’uomo. Di questi 131 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (4 in Piemonte, uno in Lombardia, 27 in Veneto, 5 in Friuli Venezia Giulia, 80 in Emilia-Romagna, 3 in Campania, 2 in Puglia, uno in Calabria, uno in Sardegna, 2 casi importati dagli Stati Uniti e 5 dall’Albania), 29 casi asintomatici identificati in donatori di sangue (2 in Piemonte, 8 in Lombardia, 5 in Veneto, 2 in Friuli Venezia Giulia, 11 in Emilia-Romagna, uno in Campania), 72 casi di febbre (2 in Piemonte, uno in Lombardia, 46 in Veneto, 20 in Emilia-Romagna, uno Calabria, un caso importato da Oman e uno dal Marocco). Tra i casi confermati sono stati notificati 8 decessi (uno in Piemonte, 4 in Veneto, uno in Friuli-Venezia Giulia, 2 in Emilia-Romagna).

Nel Cremonese, il primo pool di zanzare positive al virus era stata segnalato lo scorso 16 luglio. Il primo caso umano autoctono di infezione, individuato in provincia di Modena, risale invece al 26 giugno. Complessivamente sono 36 le province con dimostrata circolazione di Wnv appartenenti a 11 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, EmiliaRomagna, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna. lb

© Riproduzione riservata