Sono due i futuri dirigenti all’interno del corpo docente dell’IIS “L. Einaudi“. Si tratta di Giuseppe Bonavita e di Gloria Katia Morrone, insegnanti, rispettivamente, di Educazione musicale e di Lingua e letteratura italiane e Storia. In un caso, la voce circolava da tempo, mentre, nell’altro, la notizia risale a pochi giorni fa.

Gloria Katia Morrone sarà la nuova referente per l’Area Qualità e prenderà il posto di Giulia Beduschi, che l’ha ricoperto con dedizione per ventitré annualità, sino alla pensione, iniziata il primo Settembre. Giuseppe Bonavita ha invece deciso di passare all’Ufficio scolastico provinciale, per tutto il 2024/2025.

Con realismo estremo, Bonavita smorza gli entusiasmi e si affretta a precisare che “Occorre considerare il blocco delle graduatorie. Parlare adesso della questione è prematuro”. Opposta la reazione della Morrone, che non nasconde la propria soddisfazione: “Sono davvero contenta. Ho sempre nutrito questa aspirazione e l’ho coltivata con una motivazione personale ed una spinta affettiva forti, che mi hanno aiutata a perseguire l’obiettivo con determinazione. Avevo fatto una promessa in tal senso a mio padre, che mi ha sostenuta in ogni circostanza, spronandomi a mettermi in gioco, per dare un valore aggiunto alla mia professionalità. Credo che sarebbe fiero di me. Gli impegni imminenti, un po’, mi spaventano: saranno tanti ed onerosi, ma, grazie ad essi, avrò l’opportunità di strutturarmi, in vista dell’importante svolta, che interesserà, a breve, la mia carriera”.

Dopo le Magistrali, la laurea in Pedagogia a Parma e l’abilitazione in Lettere, Gloria Katia Morrone ha conseguito il ruolo nei tre ordini scolastici (materne, medie e superiori) ed ha lavorato molto tra Lodi e Codogno. L’approdo all’ “Einaudi” è avvenuto nel 2017. Assunto nel 2016, Bonavita è stato impiegato nel potenziamento e poi nel comparto del sostegno, per la gestione dell’Inclusione, di cui si è occupato a lungo, grazie al distacco completo dall’insegnamento: gli subentrerà la collega Antonietta Daniele.

Bonavita e la Morrone vanno ad arricchire l’albo d’oro della scuola di via Bissolati, che annovera svariati prof approdati alla dirigenza: tra di essi, vanno ricordati Adelio Maffezzoni, Pietro Bellisario, Mariano Gamba, Sergio Iacinti e Daniele Carlo Pitturelli, oggi preside dell’IIS “A. Stradivari” oltre che reggente del Liceo “S. Anguissola”.

© Riproduzione riservata