Da tempo una delle statue di Antonio Stradivari, quella situata in corso Garibaldi a Cremona, davanti alla casa nuziale, è mutilata e danneggiata. Il famoso liutaio riprodotto dall’installazione è senza la mano e violino già dalla fine del 2023.

Le cose sono però destinate a cambiare grazie al professore Renato Cappelli e agli studenti del liceo Artistico Stradivari. Un gruppo di lavoro si sta adoperando da qualche settimana per restaurare la statua direttamente in loco, dividendosi anche in laboratori per lavorare sulle parti danneggiate.

Tutto è partito dalla richiesta fatta dal Comune di Cremona lo scorso anno. Di qui, la classe 4B di scenografia, con i suoi 14 componenti, ha iniziato il lavoro.

“Parliamo di un restauro tecnico complesso, abbiamo dovuto ricostruire una nuova mano della statua da zero in quanto era andata persa, mentre il violino è stato recuperato e sistemato” spiega il professore Renato Cappelli.

Il restauro ha dovuto fare i conti con il clima invernale, che ha fermato i lavori. Ora, con le belle giornate, i ragazzi si sono riattivati. “La sfida ora è lavorare con le resine, molto sensibili al calore” prosegue il docente. “Abbiamo usato in classe delle tecniche computerizzate per creare un progetto della mano e tenerlo per il futuro, in caso dovessero esserci altri atti vandalici”.

Terminata la fase di studio e lavoro, i ragazzi del liceo artistico sono pronti a quella di assemblaggio, adattamento e montaggio direttamente sulla statua. L’obbiettivo è terminare entro la fine della scuola.

