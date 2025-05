Dallo sfarzo degli affreschi settecenteschi alla rigorosa eleganza del neoclassicismo ottocentesco, il prossimo 4 maggio Cremona offrirà un’occasione imperdibile per immergersi nella storia dell’arte e dell’architettura attraverso la visita guidata a tre dimore storiche, protagoniste di epoche diverse ma ugualmente affascinanti, grazie al progetto voluto da Target Turismo.

Il primo appuntamento è a Palazzo Calciati Crotti, autentico gioiello del Settecento cremonese. Varcando lo scalone d’onore, decorato con un’allegoria celebrativa della famiglia, si accede a sontuosi saloni arredati con tappezzerie d’epoca, stucchi e affreschi che trasportano i visitatori in un’altra epoca, raccontando la storia di un casato che da oltre 250 anni custodisce con cura la memoria del palazzo. Le visite guidate sono previste alle ore 15.30 e 17.

Poco distante, in via Platina, Palazzo Mina Bolzesi rappresenta uno dei massimi esempi del neoclassicismo ottocentesco in città. Voluto dal nobile Gaetano Bolzesi e realizzato sui resti dell’antico monastero di Santa Marta, il palazzo fu affidato ai più importanti architetti e artisti del tempo, tra cui Giuseppe Diotti, e accolse opere di Hayez e Canova. Oggi, grazie ad Academia Cremonensis, centro di formazione e alta specializzazione nella liuteria, le sue stanze vibrano di arte e musica. La visita guidata è in programma alle ore 16.15.

Infine, anche il Castello Mina Della Scala a Casteldidone aprirà le porte al pubblico. Dimora storica nobiliare di campagna, tramandata da secoli dagli stessi proprietari, conserva ancora ambienti originali ricchi di fascino. Le visite guidate si terranno alle ore 15.00 e 16.30.

Per tutte le visite è consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Infopoint/Target Turismo – Cell. 379 1165691 – prenotazioni@targetturismo.com

