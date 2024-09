Ennesimo episodio di violenza a Soresina, dove un giovane di 24 anni è stato ferito con un’arma da taglio, presumibilmente un coltello, in pieno centro cittadino. Era circa l’una e mezza della notte quando il giovane, che si trovava in compagnia di un amico in via Leonardo Da Vinci, è stato avvicinato da un altro ragazzo, apparentemente sconosciuto, il quale gli avrebbe sferrato un fendente, per poi allontanarsi.

Questo quanto i Carabinieri di Pizzighettone intervenuti sul posto sono riusciti ad appurare ascoltando le persone coinvolte. Una comunicazione difficile, considerando che il ferito non parlava italiano. Il 24enne è stato soccorso dal 118, intervenuto sul posto con ambulanza e auto medica, e poi trasportato in ospedale per accertamenti. Per fortuna se l’è cavata con una ferita superficiale alla mano.

Subito da parte dei Carabinieri sono scattate le le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto: verranno quindi esaminate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, sia per capire se la versione rilasciata dalla vittima sia coerente, sia per cercare di dare un nome e un volto al presunto aggressore. lb

