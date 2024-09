“Navigando tra le acque turbolente della devianza giovanile: comprendere ed affrontare la devianza giovanile, un’indagine multidisciplinare del comportamento deviante tra i giovani. Cause, conseguenze e soluzioni”. E’ il titolo dell’incontro promosso da AIAF Lombardia (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori), dall’Ordine degli avvocati di Cremona e dalla Camera Penale di Cremona e Crema “Sandro Bocchi”, che si svolgerà il 20 settembre dalle 14,45 alle 17,45 nella sala polivalente del tribunale di Cremona.

L’incontro vedrà gli interventi del dottor Davide Bregoli, psicoterapeuta, psicologo specializzato in psicologia giuridica forense e dell’età evolutiva, e dell’avvocato Marilena Gigliotti, consigliere della Camera Penale di Cremona e Crema, delegata di Camera Penale Lombardia Orientale e associata alla Camera Minorile e per la Famiglia di Brescia .

Modererà l’avvocato Jennifer Bertuzzi, del Foro di Brescia e Referente territoriale Sezione AIAF Brescia – componente del Direttivo Nazionale AIAF e del Comitato Direttivo Regionale AIAF Lombardia.

L’evento è gratuito (iscrizioni tramite Piattaforma Sfera) e in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Cremona.

