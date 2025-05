Fondazione Lgh/Gruppo A2A promuove la quinta tappa del Road show Incontri Con la scienza, che si terrà venerdì 9 maggio (ore 9.30) all’Auditorium Arvedi del Museo del Violino. Ospite speciale sarà la professoressa Ilaria Capua, virologa di fama internazionale, che condividerà la sua visione innovativa sulla scienza e le sfide future.

L’obiettivo dell’incontro è favorire il dialogo su temi attuali di scienza e innovazione, per una crescita condivisa e consapevole.

La tappa cremonese partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS, un evento nazionale e internazionale che coinvolge vari settori in un confronto costruttivo sulla sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale, per contribuire al raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (SDGs) in Italia.

Interverranno Andrea Virgilio, sindaco di Cremona, Virginia Villa, Direttore Generale Museo del Violino, Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, Giorgio Bontempi, presidente di Fondazione Lgh, Anna Villari, segretario generale della Fondazione, Gian Domenico Auricchio, presidente Cciaa Cremona, Mantova e Pavia, Sergio Vergalli di Fondazione Eni Enrico Mattei e Roberto Tasca, presidente A2A e Banco dell’energia. Al termine seguirà cocktail.

IL PROGRAMMA

© Riproduzione riservata