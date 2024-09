Con l’inizio di settembre e la ripresa del lavoro per la maggior parte dei cittadini, compresi coloro che lavorano fuori sede, tornano gli annosi problemi legati al trasporto pubblico. Così l’ennesimo lunedì mattina da Odissea si profila per i pendolari cremonesi, specie quelli che prendono il treno quotidianamente per recarsi a Milano, e che si sono ritrovati fermi in attesa a causa del guasto di un convoglio vicino alla stazione di Acquanegra Cremonese, che ha rallentato la circolazione lungo la linea fino ad oltre mezz’ora.

Peraltro, tra i treni coinvolti c’è il Bozzolo-Milano delle 7.03, quello dove salgono la maggior parte dei pendolari che lavorano nel capoluogo lombardo, il Milano-Bozzolo delle 6.20 e il Cremona-Pavia delle 7-05. lb

