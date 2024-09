Una lite tra ex fidanzati, sfociata in una rissa tra le rispettive famiglie, senza esclusione di colpi: non siamo a Verona, e non stiamo parlando di Montecchi e Capuleti. Teatro della vicenda è Castelleone, zona stazione, dove nella serata di lunedì un gruppo di oltre 10 persone ha creato non poco parapiglia.

Ma in realtà tutto inizia a Crema, dove risiede la famiglia di lui, e dove i due ex decidono di incontrarsi, in serata, per discutere di alcune cose. Nulla di strano, almeno finché i toni non si accendono, sfociando in lite. A peggiorare le cose, l’intervento dei familiari del giovane.

La storia, però, non si conclude qui: successivamente la ragazza torna a casa, a Castelleone, e racconta alla famiglia di essere stata aggredita e si reca dai Carabinieri per sporgere denuncia. Nel mentre, i familiari di lui la raggiungono in paese. Le due famiglie, si ritrovano così faccia a faccia, con tutte le conseguenze del caso: la discussione si fa concitata, fino a degenerare, sfociando nella violenza.

Sul posto intervengono numerose pattuglie dei Carabinieri a supporto, visto l’alto numero di contendenti: oltre a quelli di Castelleone, anche Pandino, Soresina, nonché gli uomini dell’Aliquota Radiomobile di Crema. Insieme a loro, anche i soccorritori del 118, con due ambulanze. Oltre una decina le persone identificate, due i feriti, fortunatamente non gravi, trasportati in pronto soccorso a Cremona per essere medicati.

Sono intanto in corso le indagini, da parte degli uomini dell’Arma, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, e valutare se sia il caso di formalizzare delle denunce nei confronti dei contendenti.

