I commercianti di piazza del Comune continuano a lamentare difficoltà durante i concerti, un problema che si trascina già dalla precedente amministrazione. Durante gli eventi, tutti i plateatici vengono rimossi per garantire le vie di fuga in caso di emergenza.

“È necessaria una svolta: nelle settimane più floride per il nostro settore ci tolgono i plateatici in occasione dei concerti” afferma Alessandro Volta a nome dei proprietari delle attività commerciali circostanti. I commercianti chiedono ora un incontro con la nuova giunta per discutere una soluzione.

Guarda il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata