Lavori in corso alla fontana di piazza Cadorna, che verrà riaccesa temporaneamente per valutarne la funzionalità, al termine di una prima parte di lavori messi in campo da Padania Acque per il ripristino definitivo.

Nel 2023 il Comune aveva affidato alla società dell’idrico l’intervento di manutenzione straordinaria, che prevedeva il rifacimento del quadro elettrico di potenza in uno spazio ricavato all’esterno, la sostituzione dell’elettrovalvola della vasca di ricircolo e l’installazione di una nuova pompa, sempre per il ricircolo. Una spesa complessiva di 15.000 euro, a carico dell’amministrazione.

Ora i tecnici dovranno fare alcune verifiche tecniche, per capire se il manufatto è pronto per la riattivazione definitiva. La struttura, ormai vetusta, del resto, presenta non pochi problemi, e avrebbe necessità di importanti interventi strutturali.

