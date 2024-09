In via Solferino 36 a Cremona ha riaperto l’U.S. Cremonese Store, che ha accolto tantissimi tifosi grigiorossi, grandi e piccini, che nel negozio hanno potuto trovare il materiale ufficiale 2024-2025 e i prodotti del merchandising griffati Cremo. Ad animare il punto vendita sono stati i ragazzi e le ragazze del team Thisability, grandi protagonisti dell’attività del negozio inclusivo. Per l’occasione erano presenti tre calciatori della compagine grigiorossa allenata da mister Stroppa: il capitano Matteo Bianchetti, la bandiera Michele Castagnetti e il nuovo acquisto Marco Nasti, a segno nell’ultimo match di campionato vinto dalla Cremo sul campo del Sassuolo. Come sempre, in queste occasioni, i tre giocatori sono stati sommersi dalla folla, impegnati nel firmare autografi e scattare foto ricordo. Dopo il taglio del nastro e quello della torta da parte dei giocatori grigiorossi assieme ai ragazzi di Thisability, la società ha offerto a tutti i presenti un ricco buffet. Tra i presenti anche il direttore generale Paolo Armenia e l’amministratore delegato Uberto Ventura. Impressionante il numero di maglie da gioco vendute in occasione della riapertura, un segnale di grande affetto da parte dei tifosi grigiorossi, soprattutto quelli più piccoli.

Il capitano Matteo Bianchetti riguardo la riapertura dello store ha detto: “E’ una cosa bellissima per la città, che porta sicuramente tanta gente a vestirsi con i colori della Cremonese. E’ un punto di riferimento. Spero che prossimamente ci possa essere anche un’apertura allo stadio, così riusciremo ad avvicinare durante le partite ancora più persone alla squadra. Ho visto quando giocavo in altre società che ai turisti piace collezionare le maglie da gioco delle squadre e avere un punto di riferimento così in pieno centro è sicuramente una cosa molto positiva per avvicinare la gente ai nostri colori”.

“Il progetto Thisability – ha aggiunto capitan Bianchetti – è un’iniziativa bellissima, portata avanti ormai da anni. E’ un progetto che aiuta tantissimo questi ragazzi nell’inclusione nella società, quindi complimenti a chi ha creato questo progetto e a chi lo porta avanti”.

Poi una domanda secca al capitano: prima, seconda o terza maglia, quale ti piace di più in questa stagione? “Quest’anno la seconda maglia è fatta veramente bene, è molto bella” ha risposto Bianchetti senza pensarci nemmeno un secondo.

Tra una richiesta di foto e l’altra anche la bandiera grigiorossa Michele Castagnetti ha voluto commentare la riapertura dell’U.S. Cremonese Store e l’importanza del progetto Thisability: “Uno store così è importantissimo per creare un ulteriore legame tra squadra e città. Per i turisti l’esistenza di un punto dove poter comprare la maglia della sqaudra della città è sempre importantissimo. In più il progetto Thisability, che va avanti da anni, per me è fondamentale. Si tratta di una cosa molto bella che la Cremonese porta avanti e noi giocatori siamo molto contenti di far parte di questa serata”.

Mauro Maffezzoni

