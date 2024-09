Dopo il grande successo della prima edizione, all’ombra delle mura di Pizzighettone, torna la “Kart Terapia” organizzata dal Cavallino Club Pizzighettone con la Wheelchair Karting Asd di Pessano con Bornago (Milano) e il patrocinio del Comune di Pizzighettone. L’appuntamento è previsto per domenica 08 Settembre dalle ore 10 alle ore 18 in Piazza D’Armi. L’evento sarà ancora una volta rivolto ai diversamente abili, i Kart saranno infatti biposto con doppi comandi e sedile posteriore rialzato per consentire a tutti di provare un’emozione unica in totale sicurezza e accompagnati da un tutor che fornirà ogni necessaria indicazione. Lo scopo finale è fare sorridere questi ragazzi in una giornata di spensieratezza. Non sarà una gara, ma una sorta di simulazione e la bella iniziativa prevede la presenza di 80-100 piloti speciali. I “piloti” presenti alla manifestazione avranno anche la possibilità di un giro turistico in Pizzighettone, a bordo di vetture d’epoca messe gentilmente a disposizione da parte di alcuni proprietari.

