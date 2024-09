E’ stata decisa dalla Giunta comunale di Cremona, su proposta dell’assessore Simona Pasquali, la modalità di gestione della nuova Oasi felina di via Brescia, il cui completamento dei lavori è previsto entro la fine di settembre. Una struttura che, come fa sapere l’amministrazione, “si ispira ai principi di salvaguardia del benessere e di un’elevata qualità della vita degli animali che vi saranno custoditi, in osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia”.

La gestione sarà quindi affidata ad un’associazione di volontariato, che dovrà occuparsi della custodia e cura dei felini che saranno accolti nell’oasi, in quanto il Comune non dispone delle risorse e del personale competente e qualificato per una gestione diretta delle attività. Verrà quindi istituita una procedura comparativa, come previsto dalla normativa vigente, per individuare il soggetto più adeguato.

Il Settore Area Vasta, Ambiente e Transizione Ecologica è stato incaricato di avviare il percorso amministrativo finalizzato alla pubblicazione della manifestazione di interesse per individuare l’Ente del terzo settore e per la successiva stipula di una convenzione per l’affidamento della gestione dell’oasi felina comunale e per il supporto alle colonie feline del territorio comunale per gli anni 2025-2027.

© Riproduzione riservata