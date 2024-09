Grande sgomento a Cremona per la morte di Paolo Chiavuzzo, volto noto in città e grande sportivo. I funerali di Chiavuzzo si terranno venerdì 6 settembre nella chiesa di Sant’Agata alle 10. Nato il 20 maggio 1966, Paolo era agente di commercio di una grande azienda, apprezzato per il suo contatto diretto e professionale con i clienti. Grande appassionato di tennis, frequentava la Baldesio, dove era conosciuto non solo per la sua abilità sul campo, ma anche per la sua intelligenza tattica e il suo carattere deciso, qualità che ha trasmesso al figlio Andrea promettente tennista. Lascia anche la moglie Paola, circondata dall’affetto e dall’amore delle tante persone che stimavano Paolo.

© Riproduzione riservata