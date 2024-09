Con il ritorno in città dopo le vacanze estive, arriva puntuale uno degli eventi più attesi dagli amanti dello shopping: l’edizione di fine estate de “Lo Sbaracco”, che si terrà sabato 7 e domenica 8 settembre. L’iniziativa, organizzata dalle Botteghe del Centro e Confcommercio Provincia di Cremona, in collaborazione con il Comune di Cremona e il Distretto Urbano del Commercio (DUC), rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel calendario degli eventi cittadini. “Lo Sbaracco” offre un’occasione imperdibile per vivere un weekend all’insegna del divertimento e dello shopping conveniente.

Durante l’evento, le vie del centro si trasformeranno in un vivace mercato a cielo aperto. I commercianti avranno la possibilità di esporre i loro prodotti anche all’esterno dei negozi, creando un’atmosfera unica e coinvolgente che animerà il cuore di Cremona. Sarà un weekend in cui le vetrine si estendono oltre le loro tradizionali barriere, portando direttamente in strada le migliori occasioni dell’estate. L’edizione di questa stagione promette di essere ancora più ricca di sorprese e novità, con la partecipazione di oltre 40 negozi e numerose attività del centro che offriranno ai visitatori non solo prodotti a prezzi scontati, ma anche un’occasione per riscoprire il piacere di vivere il centro storico della città.

Evento collaterale sarà, anche per questa edizione, Vinile Totale. Ideato da Diego Sossi e Davide Monteverdi, in collaborazione con l’Associazione Culturale Vinylistic, l’evento nasce con l’intento di promuovere e diffondere la cultura della musica in vinile in città, attraverso dj set e performance sonore distribuite nei locali del centro storico di Cremona all’ora dell’aperitivo. “Rinnoviamo il nostro impegno a rendere Cremona sempre più attrattiva e vivibile, inaugurando un calendario autunnale che, anche quest’anno, sarà particolarmente ricco”, commenta Eugenio Marchesi, presidente di “Botteghe del Centro – Confcommercio Provincia di Cremona”. “Desidero sottolineare,” conclude Marchesi, “che ‘Lo Sbaracco’ non coinvolge solo i negozi di abbigliamento e moda, ma tutte le categorie merceologiche. È un evento corale che mette in risalto la varietà dell’offerta e la vivacità del commercio cittadino, arricchito anche dalla partecipazione degli esercizi pubblici, contribuendo a creare un quadro imprenditoriale accogliente e dinamico, che punta a essere un valore aggiunto per la città.”

