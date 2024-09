I Carabinieri di Cremona hanno denunciato per tentato furto un uomo di 42 anni, pregiudicato, ritenuto responsabile di avere provato a rubare in un camper parcheggiato nella periferia della città. Un uomo stava rientrando a casa sua e ha notato un individuo che stava armeggiando sulla porta di accesso al suo camper. La vittima ha urlato per bloccare la sua azione e quell’uomo è scappato in direzione del centro città. Ma la vittima ha allertato i Carabinieri che sono arrivati immediatamente in zona e, in base alla descrizione della fisionomia e dell’abbigliamento che indossava, lo hanno individuato e fermato in via Bergamo. Hanno chiesto i documenti e ne era sprovvisto, fornendo solo verbalmente i suoi dati. Nel frattempo è giunta sul posto la vittima e ha riconosciuto l’uomo fermato come la persona che aveva tentato di accedere al suo camper. Il 42enne è stato accompagnato in caserma dove è stato identificato in maniera certa. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato per tentato furto e sanzionato per ubriachezza perché in evidente stato di alterazione da abuso di alcolici.

