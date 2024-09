“Non è accettabile che nel 2024 accadano ancora questi episodi, simili atti di violenza e discriminazione non possono essere tollerati e devono essere contrastati con forza. È fondamentale promuovere politiche inclusive e attuare misure concrete per combattere ogni forma di discriminazione, affinché episodi di questo tipo non abbiano più luogo nelle nostre città” così il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni interviene in merito all’aggressione omofoba avvenuta ieri sera a Cremona.

© Riproduzione riservata