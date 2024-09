Dopo l’aggressione omofoba ai danni di un 42enne avvenuta mercoledì sera a Cremona in pieno centro è intervenuta con una nota diffusa in serata l’Assessore Marina Della Giovanna: “L’Amministrazione comunale esprime sincera vicinanza alla vittima dell’inaccettabile attacco omofobo di ieri sera e a tutta la comunità LGBTQIA+ cittadina, condannando con fermezza quanto accaduto e ribadendo il proprio impegno nel contrasto all’omobitransfobia. Una città che aspira ad essere veramente inclusiva guarda alle diversità come una ricchezza e si mobilita con determinazione per la tutela dei diritti e delle libertà di tutti”.