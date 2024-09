Il 4 settembre ha riaperto la scuola materna San Giovanni di Croce di Castelvetro Piacentino. Una grande motivazione data dai grandi risultati dell’anno appena terminato che hanno portato all’apertura di una nuova sezione, alla richiesta di condivisione dei programmi formativi da parte di altre scuole materne e al rinnovamento del parco giochi. Sono tornati i bimbi veterani e da oggi, 5 settembre, si sono aggiunti i nuovi che verranno gradualmente inseriti nei tempi condivisi con le famiglie in modo da rendere l’ingresso una festa. I bimbi vengono accolti dalle maestre Barbara Ragozzino, nuova coordinatrice, Danila Pezzoni, Serena Russo, Marina Scaglia e Marina Barbieri per la sezione Primavera. Per andare incontro alle esigenze delle famiglie sono stati mantenuti i servizi di anticipo, dalle 7.30 alle 8, e posticipo, dalle 16 alle 17.30. Come ogni anno verranno attivati gratuitamente corsi di yoga, inglese, musica, psicomotoria e, verificata la disponibilità della società Juvi, basket.

Come sempre, le maestre verranno affiancate da una pedagogista, la dottoressa Elena Brugnoni che coordinerà anche la sezione Primavera, e da una psicologa, la dottoressa Annalisa Dotelli, specializzata nei problemi di apprendimento dell’età evolutiva con particolare attenzione alle situazioni di difficoltà cognitiva: un’equipe che vuole garantire una offerta formativa di eccellenza. La direzione scolastica comunica che la sezione Primavera, dai 2 ai 3 anni, è al completo e alcune famiglie sono state poste in lista d’attesa, mentre per l’infanzia, dai 3 ai 6 anni, c’è ancora qualche posto disponibile che però sembra si vada rapidamente esaurendo proprio in questi giorni.

