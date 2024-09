Incidente alle 12.30 all’inizio di Via Seminario, nei pressi della rotonda di fronte al centro commerciale Cremona Po. Un mezzo pesante ha urtato un’automobile che è andata a sbattere contro il guard rail. Coinvolti nello scontro due uomini, uno di 36 e uno di 40 anni: pesanti le ripercussioni sul traffico della zona con una lunga coda di auto in attesa di poter circolare. Sul posto la Polizia Locale di Cremona e i sanitari del 118 che hanno portato i due uomini in ospedale in codice giallo e verde. Non hanno riportato ferite serie.

