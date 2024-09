Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di venerdì a Pizzighettone, in prossimità dell’area Tencara, dove un capriolo è finito nelle acque del canale navigabile. A notarlo alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. L’animale, a causa delle sponde scoscese del corso d’acqua, non riusciva infatti a risalire in autonomia. I pompieri sono intervenuti sul posto utilizzando anche un mezzo anfibio, e riuscendo così a recuperare il capriolo e a riportarlo in salvo sulla terraferma.

