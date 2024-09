Nel mese di settembre 2024 riprende il ciclo di incontri sulla genitorialità tenuto dai consultori di Cremona e di Soresina. Attraverso diversi temi, i futuri mamma e papà possono prepararsi nel modo migliore al percorso che li attenderà di lì a pochi mesi. Per partecipare è necessario mandare una e-mail a consultorio.salutedonna@asst-cremona.it, indicando nome, cognome, data di nascita e un recapito telefonico.

Enrica Ronca, responsabile del Consultorio familiare di Cremona e Soresina, spiega “Un genitore affronta situazioni continuamente nuove, che richiedono risposte adatte e creative: per questo la condivisione di vissuti ed esperienze, la riflessione e il confronto sulla relazione educativa possono essere di aiuto per svolgere in maniera adeguata e serena il proprio ruolo. Da questa attenzione – – nasce il ciclo di incontri di sostegno alla genitorialità, un sostegno reso necessario soprattutto in alcuni momenti chiave della vita e inteso come aiuto a sviluppare una competenza già presente nel genitore, ma della quale è necessario acquisire consapevolezza per utilizzarla nella maniera più opportuna”.

Gli incontri sono tenuti dalle Assistenti Sociali Michela Ginevra, Agnese Tranchino e Maria Rosaria Lombardo, dalle Psicologhe Laura Lazzari, Alessandra Santilli, Olga Maria Capone, Cecilia Bernocchi e Roberta Rossini, dalle Ostetriche Beatrice Malcontenti, Elvira Montebello, Silvia Morandi e Silvia Curatolo, e dalle Assistenti Sanitarie Michela Marieschi, Vanessa Zanoni nel Consultorio di Cremona in Via San Sebastiano 14 (Edificio B) e nel Consultorio di Soresina in Via Inzani 4 (Casa di Comunità “Nuovo Robbiani”).

CALENDARIO INCONTRI CREMONA

Consultorio di Cremona

Via San Sebastiano, 14 (Edificio B)

Dalle ore 10.30 alle ore 12

Venerdì 20 settembre 2024

Il SONNO DELLA FAMIGLIA

Prima e dopo la nascita

Venerdì 27 settembre 2024

LATTE, PAPPA E COCCOLE

Svezzamento e auto-svezzamento?

Venerdì 4 ottobre 2024

MAMMA CHE LATTE!

Venerdì 18 ottobre 2024

DIMMI COSA SENTI

Occhi negli occhi

Venerdì 25 ottobre 2024

CIAO MAMMA, IO STO CRESCENDO!

Il distacco

Venerdì 8 novembre 2024

QUANDO NASCE UN FRATELLINO

Venerdì 15 novembre 2024

LA SICUREZZA DEI PICCOLI

Incidenti domestici e primo soccorso

Venerdì 22 novembre 2024

NATI PER LEGGERE

Lettura alle pance

Venerdì 29 novembre 2024

COMUNICAZIONE E CONFLITTI

Venerdì 6 dicembre 2024

MAMMA, PAPÀ GIOCHIAMO INSIEME!

L’importanza del gioco nello sviluppo del bambino

Venerdì 13 dicembre 2024

PAURE E CAPRICCI

CALENDARIO INCONTRI SORESINA

Consultorio di Soresina

Casa di Comunità “Nuovo Robbiani”, Via Inzani 4

Dalle ore 10.30 alle ore 12

Lunedì 16 settembre 2024

DIMMI COSA SENTI

Occhi negli occhi

Lunedì 21 ottobre 2024

PAURE E CAPRICCI

Lunedì 18 novembre 2024

NATI PER LEGGERE

Lunedì 16 dicembre 2024

QUANDO NASCE UN FRATELLINO

