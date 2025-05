La seconda domenica di maggio in Italia si celebra la Festa della mamma, ricorrenza che vuole onorare questa importantissima figura e la maternità. Un momento simbolico per celebrarla (come è bene farlo tutti i giorni): anche i cremonesi arrivano pronti a questo appuntamento. E ai microfoni di CR1 fanno gli auguri alla loro mamma. Il servizio di Giovanni Rossi.

