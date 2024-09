Un’impresa, ispirata dal grande giornalista e viaggiatore Paolo Rumiz. Una coppia di Savona, Grazia Franzoni e Marco Berta ha impiegato 20 giorni di viaggio, per navigare tutto il fiume Po interamente a bordo del loro sup (standing up paddle), una tavola gonfiabile sportiva di quattro metri e mezzo, con la doppia pagaia (una per lei e una per lui). 652 i chilometri percorsi con tanta forza e determinazione: dal ponte di Staffarda, in Piemonte, per arrivare a Piacenza, passando poi per Cremona per poi andare al Delta del Grande Fiume. E poi per ripartire da lì e arrivare al delta del Po, scegliendo il ramo principale, il Po di Venezia. “Abbiamo incontrato pesci che saltavano beati, ma anche aironi, cormorani, uno stormo di ibis, cigni” raccontano abbiamo i due che hanno cercato di godere al massimo di ogni luogo del loro percorso, cercando quelli in cui la natura è rimasta intatta. L’impresa, prima e unica nel suo genere fino a ora, raccontata sul loro account Facebook, diventato un diario di bordo. fb

