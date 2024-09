Crisi nell'automotive, Aramini:“A oggi non c’è soluzione”

Un settore in crisi, un calo del mercato che ha messo in difficoltà numerose aziende anche sul territorio. La transizione elettrica nel mondo dell’automotive sta creando più di un problema a molte realtà produttive. In Italia, da gennaio a maggio 2024, la produzione di componentistica è scesa del 18% rispetto all’anno precedente. Dinamiche che preoccupano e non poco Paolo Aramini, presidente del Comitato Piccola Industria di Cremona, oggi in visita a Crema all’Associazione Industriali.

“La scelta di passare dal motore endotermico, forzatamente al motore elettrico, ha portato da un lato ovviamente al fatto che sulla parte endotermica e su tutte le componentistiche si abbia una crisi. Contemporaneamente l’elettrico non è partito e non ha portato ai numeri sperati”, il commento di Aramini.

Numeri pesanti, anche perché in Italia la richiesta sull’elettrico è troppo bassa per pensare ad una produzione totalmente elettrica entro il 2035. Un calo che può portare a far perdere 7 miliardi di produzione e 40 mila posti di lavoro entro il 2030. Una crisi che, ovviamente, colpisce anche le aziende della provincia di Cremona.

“La maggior parte delle aziende fornitrici delle componentistiche del motore endotermico sono piccole medie imprese, in particolare nella provincia di Cremona circa un terzo sono legate al mondo metalmeccanico – sottolinea Aramini – Queste aziende che hanno sempre investito e sono un fiore all’occhiello della produzione, ma oggi sono in crisi. Questo significa che aziende che lavoravano principalmente su tre turni, oggi lavorano su un turno solo. Ci sono aziende che invece non hanno mai chiuso per ferie e oggi devono fare chiusure. Sono numeri importanti, a oggi non si vede una soluzione”.

La crisi purtroppo non riguarda la sola produzione, visto che a risentirne sono anche le aree che si dedicano al post, cioè service, vendita e autofficine.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata