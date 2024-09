Sabato 7 settembre i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Luca Fedeli e Matteo Carotti, accompagnati da Rita Maria La Fata, hanno effettuato un sopralluogo al quartiere Boschetto, incontrando alcuni residenti.

“Sono emerse diverse criticità del quartiere, in modo particolare sulla viabilità, sicurezza e decoro urbano” hanno fatto sapere al termine del proprio giro. “Per quanto riguarda la viabilità, i lavori su Via Boschetto, che dovevano finire prima a fine giugno e poi a fine agosto, si stanno ancora protraendo e non si ha una data certa su quando finiranno.

Tale situazione crea un grande afflusso di traffico, che peggiorerà con la riapertura delle scuole, dal momento in cui la Scuola Boschetto è attualmente chiusa per ristrutturazione e tutti i bambini del plesso saranno ospitati alla scuola Manzoni di Via Tofane.

Inoltre non vengono da anni effettuati lavori di asfaltatura e di conseguenza le strade sono in pessimo stato. Inoltre vi è un grave problema circa la sicurezza. Il 15 giugno scorso un’auto è stata incendiata in Via del Carroccio e sono stati segnalati diversi furti. Inoltre la zona è frequentata da baby gang che la notte disturbano la quiete pubblica facendo accelerate con i motorini, bivaccando nel Parco di Via Verdello e schiamazzando fino a tarda notte nella zona vicino a Via San Quirico.

I residenti interpellati chiedono maggior sicurezza e sorveglianza è una maggior attenzione al decoro urbano, oltre che una tempistica certa sulla fine dei lavori in Via Boschetto. Come Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia presenteremo un’interrogazione al Sindaco e all’Assessore competente affinché i cittadini del quartiere sappiano finalmente come l’Amministrazione di Cremona intenda far fronte agli innumerevoli problemi del quartiere” concludono i consiglieri.

© Riproduzione riservata