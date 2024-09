Fuga e inseguimento all’ingresso dell’autostrada A21, dove una vettura non si è fermata all’alt della pattuglia della Polizia Stradale di Cremona, impegnata in un posto di controllo in prossimità del casello di Caorso.

Di fronte agli agenti, il conducente ha pensato bene di accelerare, cercando di far perdere le proprie tracce. L’uomo tuttavia, tallonato dalla pattuglia, ha concluso la propria corsa in un vicolo cieco, dove i poliziotti lo hanno fermato e identificato.

L’uomo, di origine ivoriana di 45 anni, regolare sul territorio italiano e residente nella provincia di Piacenza, è stato sottoposto a controllo dalle agenti della polstrada cremonese, che hanno notato fin da subito il forte stato di agitazione del fermato, nonché sintomi riconducibili all’abuso di alcool. Non è tutto: il 45enne era anche sprovvisto di patente.

Le operatrici hanno cercato quindi di sottoporlo all’alcol test di rito, ma l’uomo si è rifiutato. Nei suoi confronti è quindi scattata la denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di sottoporsi al controllo etilometrico. Scattata anche la sanzione per guida senza patente e per tutte le violazioni commesse durante la fuga.

