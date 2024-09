Elezioni provinciali, ci siamo. Oggi e domani, domenica 8 e lunedì 9 settembre, sono i due giorni utili per presentare le candidature non solo alla carica di Presidente ma anche di consiglieri provinciali. Nella stessa tornata, infatti, si voterà anche per rinnovare la composizione dell’organo a supporto del presidente provinciale.

La partita per i candidati presidenti è ormai chiusa: Alberto Sisti, sindaco di Castelvisconti, per il centrodestra contro Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo, per il centrosinistra.

Interessante però è scoprire i nomi dei candidati consiglieri nel centrodestra. Tra questi c’è Alessandro Portesani, già in campo per la guida della città di Cremona. “La mia candidatura all’interno della lista unitaria di centrodestra – afferma Portesani – è di tipo civico e rappresenta la continuità del progetto ‘Novità a Cremona’ riletto in chiave provinciale. Riteniamo che la proposta politica ‘Novità a Cremona’ e in particolare il punto programmatico ‘Cremona capoluogo’ sia coerente con il programma del centrodestra e possa trovare ampia condivisione tra gli amministratori della provincia, in quanto permetterebbe di raggiungere finalmente gli obiettivi di sviluppo necessari al nostro territorio. A nostro avviso questo punto programmatico è fondamentale anche per la città di Cremona.

‘Novità a Cremona’ – aggiunge Portesani – può portare anche a livello provinciale la visione ed il cambiamento necessari a generare un nuovo sviluppo per il territorio cremonese”.

Per la Lega ci sono poi Palmiro Bibiani, di Vaiano cremasco, e Filippo Raglio, già al vertice della Lega Giovani.

Fratelli d’Italia invece propone Attilio Zabert, già sindaco di Pieve d’Olmi, il commercialista soresinese Roberto Rava, Federico Oneta (neosindaco di Romanengo), Maria Giovanna Ruffoni di Ripalta Cremasca e Angela Migliorati, di Ostiano.

Forza Italia invece punta su Gianni Rossoni (Offanengo) e Valeria Patelli (Calvatone). Tra i nomi in coalizione anche Marta Falco di Robecco d’Oglio e Sabrina Paulli, di Izano. Nelle prossime ore scopriremo anche i nomi degli altri partiti: il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato per il mezzogiorno di lunedì.

