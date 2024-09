Due giorni di festa a Corte de’ Frati per un anniversario speciale molto sentito in tutta la comunità, il cinquantesimo di Fondazione della locale sezione dei Bersaglieri, occasione per inaugurare un parco che è stato dedicato a questa ricorrenza dall’amministrazione comunale.

Domenica mattina c’erano anche i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.

“Questa dedica – ha detto Ottavio Renzi, presidente nazionale – assume una grande importanza. Che cosa significa? Significa che in questo paese, è vivo l’amor di patria, è vivo il ricordo di coloro che ci hanno consentito di essere quello che siamo oggi. Italiani che vivono bene, grazie al sacrificio della vita di tanti nostri predecessori”.

Tanti partecipanti per una mattinata ricca di iniziative dal sapore di altri tempi. Contestualmente all’inaugurazione del parco anche lo svelamento di un monumento ai bersaglieri caduti.

A seguire, la sfilata per le vie del paese con il tipico passo di corsa per il passaggio davanti alle autorità.

In conclusione gli onori caduti al monumento di piazza Roma. Presenti anche i sindaci di diversi comuni limitrofi, oltre alla fanfara Triboldi di Cremona, quella di Viadana. A colorare l’atmosfera la Union Band dell’Unione dei Comuni Oglio Ciria.

