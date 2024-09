Diversi episodi di liti violente nella notte tra sabato e domenica, tra capoluogo e provincia. A Cremona alle 2.30 circa, una rissa scoppiata presso la Capannina di Lungo Po Europa, ha fatto allertare il 118 che ha inviato un mezzo della Croce Verde: un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in ospedale in codice verde. Poco dopo la mezzanotte, invece un’ambulanza era arrivata all’inizio di viale Po per una lite degenerata che ha coinvolto un 35enne, per il quale tuttavia non sono state necessarie le cure.

A Offanengo, sempre in piena notte, un 19enne è rimasto coinvolto in una rissa in via Alighieri, ma senza riportare gravi consguenze; mentre qualche ora dopo un 21enne è stato trasportato al pronto soccorso in seguito ad un evento violento in via della Colleggiata.

Litigio volento anche a Piadena Drizzona in via Cavallotti poco dopo le 3: un 34enne ha riportato contusioni varie ed è stato curato all’Oglio Po di Casalmaggiore.

