Il campionato di pesca sportiva targato FIPSAS è arrivato al suo momento clou con la giornata conclusiva, le prove sono iniziate giovedì.

Sabato e domenica invece le gare ufficiali. L’appuntamento, ormai diventato una piacevole consuetudine, è lungo il canale navigabile di Cremona che si è riempito di circa 160 pescatori in arrivo anche da fuori regione, Lombardia, Piemonte, Veneto e non solo. Si tratta delle serie A1, un livello dunque molto alto, richieste massima concentrazione e tecniche da maestro, il tutto però in una piacevole atmosfera di relax e divertimento.

Si tratta di un campionato a squadre, 40 quelle presenti ognuna composta a 4 componenti, sottoposte a regole molto precise e sempre con un occhio di riguardo rivolto agli animali, affinchè non vadano in sofferenza. Nel pomeriggio le premiazioni al Baracchino di Sesto cremonese, tra targhe medaglie e sorrisi, un momento di festa finale alla presenza delle autorità.

Servizio di Giovanni Rossi