Infortunio sul lavoro questa mattina in un’azienda di lavorazione della plastica a Casalbuttano in via Leonardo da Vinci. Un addetto di 38 anni, residente in provincia di Cremona è rimasto ferito ad una mano mentre lavorava accanto al nastro trasportatore su cui scorrevano gli oggetti in plastica. Uno di questi, abbastanza pesante, gli è caduto sulla falange del dito indice della mano destra. Sul posto i Carabinieri di Casalbuttano, il soccorso sanitario e gli ispettori dell’Ats Val Padana. L’uomo è stato portato in codice gallo all’ospedale di Cremona per le cure del caso.

