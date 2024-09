Passi avanti per la realizzazione del quarto edificio commerciale sull’area ex Armaguerra al rondò della Castelleonese. Ultimamente è stata collocata la struttura di quello che diventerà il ristorante “Giusto Spirito”, birrificio artigianale e ristorazione. I lavori commissionati dalla proprietà, l’immobiliare Azzurra, avevano preso avvio a inizio luglio. L’insegna “Giusto spirito” è nata nel 2010 come birrificio a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia e ha successivamente aperto in altre dieci località emiliane.

Il nuovo edificio sarà probabilmente l’ultimo a sorgere su questo lotto: ben difficilmente infatti, verranno utilizzate le ulteriori volumetrie disponibili. Via Castelleone ha visto in questi ultimi anni una forte crescita di attività commerciali,in una ideale linea di continuità con la galleria commerciale Cremona1.

