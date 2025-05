Torna l’iniziativa benefica “Banco Elementare” promossa da ANAP Cremona (Associazione Nazionale Anziani Pensionati) di Confartigianato con il patrocinio del Comune, che a maggio propone due giornate -sabato 10 e sabato 17- di raccolta materiale didattico da donare alle scuole primarie del territorio.

Davanti al supermercato Ipercoop nel centro commerciale CremonaPo, i volontari dell’Associazione insieme a genitori e bambini si mettono a disposizione dalle 10 alle 19 per illustrare l’iniziativa al pubblico confidando in un riscontro positivo. Coinvolgere le nuove generazioni nei progetti sociali è fondamentale per il futuro e un gesto di solidarietà si rende sempre più necessario in questo momento storico in cui le scuole si trovano in difficoltà.

Chi fa la spesa dunque può acquistare il materiale nel reparto scuola del punto vendita e poi consegnarlo all’uscita ai volontari; negli anni Banco Elementare ha donato materiale a oltre trenta istituti del territorio cremonese.

Il servizio di Federica Priori

