La Parrocchia di S.Michele Vetere in Cremona, organizza un concerto di organo e tromba: l’evento si terrà domenica 15 settembre ore 21,00. All’organo il Maestro Carlo Benatti, alla tromba il Maestro Daniele Greco D’Alceo, eseguiranno musiche di Brahms e W.A.Mozart tra gli altri.

Daniele Greco D’Alceo, nato a Viadana (Mn) nel 1966, inizialmente ha studiato tromba presso il conservatorio “Arrigo Boito” di Parma alla scuola del Maestro Maurizio Mineo. Quindi si è diplomato al conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza alla scuola del M° Franco Titani. Ha suonato, avendo partecipato con ottimi risultati ad audizioni e concorsi, con le Orchestre: Rai di Milano e Torino, della Radio della Svizzera Italiana, Teatro alla Scala e Filarmonica della Scala, Arena di Verona, Teatro “Carlo Felice” di Genova, Teatro Regio di Torino, “Arturo Toscanini” di Parma, Comunale di Bologna, Fenice di Venezia, Filarmonici di Torino, collaborando con direttori quali: Riccardo Muti, Carlos Kleiber, Georges Pretre, per citarne alcuni. Come solista, oltre a concerti tromba e organo e con quintetto d’ottoni, ha avuto un’intensa attività con “I Solisti Veneti” , con cui ha effettuato tournée in molte parti del mondo. Nel 2017 ha inciso un cd per tromba e organo “The Italian Baroque Trumpet” edito da Elegia. Dal 2006, risultato vincitore del concorso per seconda tromba, fa parte dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con sede a Torino. E’ sposato con Sandra e hanno due figli: Davide ed Agata.

Carlo Benatti, nato a Mantova, si è diplomato a pieni voti presso il Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” della stessa città in Pianoforte, Organo, Canto Gregoriano e Composizione Organistica, Musica Corale e Direzione di Coro, Musica Vocale da Camera per il repertorio liederistico al pianoforte. Si è perfezionato alla scuola Diocesana di Brescia, all’Accademia Ambrosiana di Musica da Camera di Milano, all’Accademia Chigiana di Siena, alla Scuola “Hugo Wolf” di Acquasparta, a Monaco di Baviera, a Monza. Ha tenuto concerti, in particolare in qualità di organista ma anche nella veste di pianista, direttore di coro e componente d’orchestra, in Italia, Francia, Germania, Lettonia, Spagna, Austria, Croazia, USA e Russia e svolge tutt’oggi intensa attività concertistica. Ha al suo attivo alcune pubblicazioni edite dalle note case editrici musicali Bardon Enterprises, Carrara ed Eridania. Ha realizzato diverse incisioni discografiche, alcune delle quali in prima registrazione mondiale, in qualità di organista e pianista, per le note case Bongiovanni di Bologna, La Bottega Discantica di Milano, la casa discografica BAM e Rainbow. Il CD “Mater Dulcissima” con musiche sacre per voce (con il basso Frano Lufi) e organo è stato dedicato agli operatori sanitari che con sacrificio e dedizione operano nell’emergenza del COVID-19. Si occupa della valorizzazione del patrimonio musicale mantovano ed è stato direttore artistico della rassegna “Organi Storici Mantovani” e collaboratore nella rassegna “Ottobre Organisco” di Mantova. E’ membro dell’Associazione Culturale “Amici del Conservatorio” Lucio Campiani di Mantova. Ha collaborato e collabora in qualità di pianista alle Masterclass estive di Como per flautisti tenute da Luca Truffelli e con l’associazione “Suoni d’Autore” a Bedonia (PR). Pianista accompagnatore ai Concorsi “Ismaele Voltolini” di Buscoldo (MN) e “Toti Dal Monte” di Treviso. Partecipa in qualità di pianista al SIMC Festival (Società Italiana Musica Contremporanea. Con la pianista Anna Caporaso ha fondato il Musikfestpianoduo riscoprendo autori meno conosciuti delle letteratura per pianoforte a quattro mani. E’ docente pianista accompagnatore nelle classi di canto e “Pratica dell’accompagnamento per pianisti e maestri collaboratori” presso il Conservatorio “E. Dall’Abaco “ di Verona.

© Riproduzione riservata