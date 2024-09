E’ intervenuto in diretta su Rai News 24 per parlare del fenomeno delle truffe agli anziani, il colonnello Massimiliano Girardi, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Cremona. Il comandante ha spiegato le varie tipologie di questi odiosi raggiri, messi in atto da malviventi senza scrupoli che prendono di mira le fasce più deboli della popolazione.

Il colonnello ha citato la truffa del finto incidente, quella del finto avvocato, così come ha messo in guardia da chi si finge addetto dell’acqua o tecnico del gas con l’intento di farsi aprire la porta di casa e derubare le vittime dopo averle distratte.

Un fenomeno sempre preoccupante, quello delle truffe agli anziani, che comunque nel territorio cremonese ha registrato un calo del 10% rispetto allo scorso anno.

Il colonnello, infine, ha illustrato le attività di prevenzione dei militari dell’Arma e offerto consigli utili per evitare di cadere nella trappola dei truffatori.

