Una scuola dell’infanzia storica per Croce Santo Spirito di Castelvetro Piacentino. La scuola materna San Giovanni, come recita la scritta bianca all’esterno, sta vivendo una vera rinascita. Dopo un momento difficile, nel 2020, con solo 30 bambini e con il rischio chiusura dietro l’angolo, un duro lavoro di team ha permesso alla San Giovanni, quattro anni scolastici dopo, di aprire una terza sezione e di avere 80 bambini al suo interno. Con lista d’attesa per entrare. Entrando, in effetti, la scuola si presenta come una piccola bomboniera, il laboratorio di scienze, il laboratorio di arte, la palestra per fare joga, corsi di minibasket e il bosco della lettura. Con due giardini e rispettivi giochi per i più piccoli da una parte e mezzani e grandi dall’altra. Un modello che sta facendo scuola in tutta Italia. Il servizio di Federica Bandirali

