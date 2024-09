La finale del concorso nazionale di bellezza “La Più Bella del Mondo 2024” si è svolta alla Casamatta 26 a Pizzighettone all’interno delle affascinanti mura antiche della città. L’organizzazione è stata curata da Cesare Morgantini, patron del concorso nazionale nonché presidente dell’ Associazione Culturale Monnalisa. Nell’ampio pubblico, molti gli ospiti, i giurati e gli sponsor: Susanna Messaggio, Edoardo Raspelli, il celebre paroliere Fabrizio Berlincioni, Aristide Malnati, Cinzia Davò, Max Moretti rappresentante di Gold TV Italia, Patrick Pugliese, Sara Francisco miss uscente, la modella Doris Nucera, i gioiellieri Dina e Roberto Noè, Mario Micale dell’ azienda Venus, Gianfranco Fasanella di Regenera, Giancarlo Cerutti di Pure Italian Gold, Loredana Zambelli di Farmacalab, Franco Anelli dell’ azienda agricola San Francesco, il regista Savio Ciufo, Franco Borroni segretario nazionale, Luca Stecchi poeta e scrittore, Dante Sguazzi sindaco di Maleo, Luca Moggi sindaco di Pizzighettone. Vincitrice assoluta di “La Più Bella del Mondo” selezione Italia del concorso è stata la studentessa Sofia Garavello, 15 anni, di Cernusco sul Naviglio (Milano), che si è si è aggiudicata il titolo conquistando il pass per la finale mondiale che si terrà al Grand Hôtel La Croisette, in concomitanza con il Festival Internazionale del Cinema, nel mese di maggio 2025. Sofia, segno zodiacale Sagittario, sogna di fare la modella o l’attrice, ama la lettura, come colore preferito ha l’azzurro e si definisce una ragazza “coraggiosa”. Assegnate altre quindici fasce tra le quali anche quelle del comune di Pizzighettone consegnata personalmente dal sindaco Luca Moggi e di Maleo consegnata dal sindaco Dante Sguazzi. Edoardo Raspelli ha premiato la studentessa Greta Baronio con la fascia da lui ideata di Miss Senza Trucco. Il patron Cesare Morgantini ha ringraziato in particolare il sindaco Moggi per aver messo a disposizione la Casamatta 26, consentendo alla manifestazione, programmata all’esterno di palazzo Trecchi di Maleo, si svolgesse regolarmente e non venisse annullata a causa delle cattive condizioni meteo.

