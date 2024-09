Un altro lutto per la comunità cremonese. E’ mancato nelle scorse ore Filippo Spigaroli, 52 anni, stroncato da una malattia per la quale era stato ricoverato al San Raffaele. Persona molto conosciuta in città, entrato in politica giovanissimo, di area liberale. Con Forza Italia era entrato in Consiglio Comunale nel mandato 1999 – 2004 e da qualche tempo si era trasferito a Torre de’ Picenardi. Cremona perde prematuramente una persona estroversa e sensibile, che lascia un grande vuoto nella famiglia e in chi l’ha conosciuto.

La camera ardente sarà allestita da mercoledi 11 nella clinica di San Camillo.

© Riproduzione riservata