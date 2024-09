Giovedì 12 settembre, per conto di AEM Cremona S.p.A., verrà effettuato un intervento di asfaltatura del tratto di viale Po compreso tra l’attraversamento pedonale di via Ciria e l’incrocio con via Serio per un’estensione di circa 2300 mq. Dopo la fresatura, si procederà alla posa dell’asfalto.

Il Comune informa che per potere eseguire i lavori – che compatibilmente con le condizioni meteorologiche si concluderanno nella giornata di venerdì 13 settembre – sarà istituto un senso unico alternato, garantendo comunque sempre l’accesso alle proprietà laterali. L’intervento potrà causare rallentamenti alla circolazione: l’invito è pertanto di prestare la massima attenzione alla segnaletica che verrà posizionata con l’indicazione dei lavori in corso.

L’asfaltatura di questo tratto di viale Po rientra nella manutenzione straordinaria delle strade comunali che comprende anche tratti di altre vie (Postumia, Buoso da Dovara, Bosco) di cui verrà successivamente data comunicazione di inizio e fine lavori.

