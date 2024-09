E’ scoccata questa mattina, 10 settembre, l’ora del ritorno a scuola per gli studenti dell’istituto Stradivari (liceo artistico, musicale, design e liuteria), ma per la maggioranza degli studenti cremonesi delle Superiori la prima campanella suonerà mercoledì: ultime ore di vacanza, quindi per gli iscritti al liceo scientifico Aselli, al Ghisleri Vacchelli, e all’istituto Torriani di via Seminario; un giorno in più, invece, per i ragazzi del liceo delle scienze umane Anguissola e del Liceo Manin, che riaprono i battenti giovedi 12.

Al professionale Agrario Stanga le lezioni sono già iniziate in alcune classi prime, ma il grosso ricomincerà tra giovedì e venerdì. Inizio scaglionato anche per le classi del Tecnico agrario di via Milano, con l’avvio graduale già da oggi, ma con la maggior parte degli studenti in aula da giovedì, come pure, tra le scuole private, per le varie sezioni dell’Istituto Beata Vergine.

Giovedì sarà anche il primo giorno di scuola per le diverse scuole elementari e medie statali, ad esempio l’ istituto comprensivo Cremona1 che fa capo alla media Campi; mentre la Media Vida aveva già cominciato nella giornata di ieri. Inizio scaglionato invece per i diversi ordini di scuole nell’istituto comprensivo Cremona4, con gli alunni della Media che hanno già iniziato lunedì 9 settembre e la primaria che riaprirà il 12.

